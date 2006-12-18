Яна Рудковская споила весь шоу-бизнес

Забыв о формальностях и укрывшись от любопытных поклонников, звезды отечественной поп-сцены, Дима Билан, Влад Топалов, Кети Топурия и Ираклий, выбрались на один день в Сочи, опустошив бар в Park Hotel и устроив жаркую вечеринку в середине декабря. Начав буйствовать уже в самолете, звездный отряд прибыл в Сочи на открытие нового бутика продюсера Димы Билана Яны Рудковской, мягко говоря, в приподнятом настроении, и тут же началась дегустация игристого, которая не прекращалась до двух часов ночи, пока не настала пора улетать обратно в Москву. Активнее всех принимала участие в алкогольном празднике Маша Малиновская, которая так разошлась, что коллегам пришлось отнять у нее микрофон и отпаивать зеленым чаем. На следующее утро блондинке, которая по состоянию здоровья осталась в Сочи, рассказали, что происходило накануне. Дима Билан, держа марку, приехал на мероприятие позже всех и один, чем сразу показал всем остальным, кто здесь звезда. Словно разучившись ходить пешком, кумир перемещался исключительно в танце, сопровождая каждое движение обольстительными подмигиваниями в адрес присутствующих блондинок. Чтобы поздороваться с Биланом, модник Ираклий бросил в примерочной пять пиджаков (позже Пирцхалава все-таки приобрел новинку за 57 000 рублей). Влад Топалов, оставив навязчивую идею невзначай «прихватить» из магазина новенький костюмчик, понесся навстречу Диме через ступеньки на такой скорости, что чуть не упал сам и не снес с ног солистку группы «А-Студио» Кети. Белокурая бестия за вечер перепробовала все сорта шампанского и перемерила все понравившиеся наряды. - Я никак не пойму истерики вокруг мехов, мол, животных убивают, жалко, - говорит "ТД" Кети. - Это же все естественные законы природы, от этого никуда не денешься. Вот, например, очень симпатичная шубка от Лорана, были бы с собой деньги - купила бы ее. К чему предрассудки? Изучив ассортимент бутика, Кети заметно заскучала и отправилась за порцией настроения к вечно неунывающему Билану. - Диим, давай уже поедем, а? - Топурия настойчиво дергала Диму за рукав. Однако Билану от заманчивого предложения Кети пришлось отказаться. Наговорившись с коллегами о том, какой бархат уместнее при пошиве пиджаков, Билан наконец пошел в народ. Едва сдерживая смех, Дима занялся личными консультациями, помогая гостям вечеринки подобрать правильный наряд. Главным сюрпризом для Билана стало появление на банкете Олеси Судзиловской, которую Дима тут же вытащил на сцену и закружил в откровенном танце, исполняя песню «Это была любовь». - Потрясающая улыбка, потрясающая девушка! - восторгался Билан. - Так не хочется отпускать ее от себя... Не хочется - и не отпускай: как только Дима закончил свое выступление, он тут же подошел к Олесе и, обнимая, продолжил засыпать ее комплиментами. Будучи девушкой мудрой, Судзиловская не стала дожидаться недвусмысленных взглядов и сложных выводов и «передала» любимца публики в руки Яны Рудковской.