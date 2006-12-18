Певица Импала снова готовится штурмовать музыкальные вершины. Исполнительница собрала свою прежнюю команду после четырехлетнего перерыва. Новая песня Импалы «Сердце - эфир» с первых дней нового года появится в эфире радиостанций. В январе 2007 г. начнется показ видеоклипа на ТВ. «Песня получилась немного грустная, но сильная по смыслу», - комментирует свою первую новую работу исполнительница. Новый альбом Импалы записывается в Киеве на студии кинокомпании StarMedia и будет полностью готов к лету 2007 г. «Время показало – вместе мы можем достигать большего, – комментирует Импала объединение прежней творческой команды. – Моим продюсером, как и когда-то, стал Олег Налетов. Мы переступили через конфликтную ситуацию, которая сложилась между нами во время первого этапа моей музыкальной карьеры. Автором музыки и аранжировки снова выступает гитарист рок-группы «Братья Карамазовы» Михаил Алексеев, который участвовал в записях альбомов «Ночных снайперов», Земфиры, а также ряда украинских музыкальных групп». Клип на новую песню снимет режиссер Olska. Последние 6 лет она работала в Англии ассистентом продюсера на съемках клипов, телепрограмм и художественных фильмов. Специально для работы над клипом Olska прибыла в Украину. «Видео будет достаточно оригинальным для Украины. Я на многое смотрю по-новому», - говорит Olska. Сама же исполнительница обещает, что ее творчество после возвращения будет наполнено новым смыслом и более зрелыми эмоциями. «Я изменилась и думаю, что мой жизненный опыт отразится на моей работе. В свое время с песней «Килиманджаро» я открыла для себя сцену. Сегодня я чувствую, что именно сцена – то место, где я лучше всего могу реализовать себя. Это просто – моё», - говорит Импала.