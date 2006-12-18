Валерия представила свою ювелирную коллекцию

Певица Валерия 14 декабря представила свою новую коллекцию украшений De Lery Jewelry в ювелирном магазине Arkada на Тверской. Драгоценности разработаны и изготовлены совместно со смоленской компанией «Кристалл». В коллекции представлены различные комплекты, включающие в себя серьги, кольца и колье - в основном из белого золота, - украшенные редкими видами бриллиантов, а также золотые десертные ложки с декоративными узорами. По словам Валерии, изделия получились довольно интересными и в настоящее время пользуются большим спросом. Певица считает, что женщина должна быть привлекательной и хотеть подчеркнуть свои достоинства, а ее новая коллекция ювелирных изделий, очень эксклюзивная, рассчитанная на широкий круг покупателей, как нельзя лучше ей в этом поможет. Муж певицы Иосиф Пригожин к этим словам добавил, что у каждой женщины также должен быть мужчина, который подарит ей украшения из бриллиантов, пишет InterMedia. Валерия также призналась, что готовит следующую коллекцию De Lery Jewelry, где будут использованы, помимо бриллиантов, цветные драгоценные и полудрагоценные камни - в частности, сапфиры, рубины, изумруды, топазы и др. Певица планирует представить это разноцветное великолепие к 1 марта - она считает, что эти изделия будут особенно актуальны летом. Кроме того, 16 декабря откроется еще один бутик с ее ювелирной коллекцией в торговом центре «Западный» на Рублевке, а в следующем году еще девять магазинов в различных городах России, включая Санкт-Петербург и Красноярск. Певица также выразила благодарность компании «Кристалл», которая оказалась очень надежным, порядочным и творческим партнером. Г-н Пригожин сообщил, что увлечение Валерии ювелирным делом поможет ей выйти на новый этап в музыкальном творчестве, что отразится и в следующем альбоме, ожидающемся осенью наступающего года. По словам артистки, ее увлечение нисколько не мешает ей петь и сочинять песни: «Хобби же должно быть у человека. Поэтому я решила проявить себя в качестве дизайнера, рисуя изделия сначала на бумаге, а потом предоставляя дальнейшую доработку профессионалам».