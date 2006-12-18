Маккартни отбирает дочь у бывшей жены

Скандал вокруг развода Пола Маккартни и бывшей моделью Хизер Миллз набирает обороты. Недавно общественности стало известно о том, что известный певец «откупился» от бывшей супруги более чем за десять миллионов долларов, а теперь появилась информация о том, что сэр Пол Маккартни выиграл право провести Рождество со своей 3-летней дочерью Беатрис. Говорят, что этот факт привёл скандальную жену музыканта в дикую ярость. -Хизер вне себя, - рассказал свой источник газете «Твой день». – Она уверена, что Беа должна быть с ней на Рождество. Но как ни странно, даже после всего того, что Миллз сделала, чтобы очернить имя супруга, Пол не может ее возненавидеть и даже позволил ей забрать дочь раньше обычного.