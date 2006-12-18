Валерий Леонтьев усыновит темнокожего малыша

В Кремлевском дворце прошли съемки главного новогоднего шоу на Первом канале «Старых и новых песен о главном». В неожиданной для себя роли Деда Мороза выступил Иосиф КОБЗОН , а его послушной внучкой Снегурочкой стала Лариса ДОЛИНА . Лолита Милявская вела себя за кулисами совершенно неадекватно - таскала тяжеленную кадку с деревом, приседала, подпрыгивала, вставала в позу ласточки. Своё поведение Лолита прокомментировала лишь усталостью и желанием взбодриться. А Валерий Леонтьев то ли в шутку, то ли всерьез вдруг признался, что собирается стать отцом, пишет «Экспресс-газета» - Я объехал не один десяток приютов в Африке, присматривая себе будущего сынка. Только понравится чернокожий мальчишка, как тут же появляется какая-нибудь дамочка типы певицы Мадонны и моментально его усыновляет. Используя все свои связи, я договорился с одним интернатом в ЮАР, где после Нового года выберу себе самого кудрявого негритенка. Так что в Россию после каникул, надеюсь, вернусь уже не один.