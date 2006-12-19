Муж видит в Нелли Уваровой мымру

Побывав в образе «некрасивой», российская актриса Нелли Уварова попробует себя в роли зацикленной на работе дамы. После перевоплощения из невзрачной офисной служащей в неотразимую бизнес-леди в сериале «Не родись красивой» Нелли Уварова решила изобразить даму с твердым характером и несложившейся судьбой на большом экране. В фильме своего мужа Сергея Пикалова «Мымра» актриса сыграет женщину, помешанную на работе, но мечтающую о счастье в личной жизни, сообщают «Подробности». «Кто станет партнером Нелли, пока неизвестно, — сказал Сергей Пикалов. — Сейчас актеры только проходят кастинги. Работа в самом разгаре. Могу сказать только, что «Мымра» не будет иметь ничего общего ни с сериалом «Не родись красивой», ни с картиной Рязанова «Служебный роман». Контекстная реклама Бегун Все сериалы на DVD: Остаться в живых 3, Секретные Материалы, LEXX, Твин Пикс Продажа ТВ сериалов на DVD - Альф, X Files, Babylon 5, Star Trek, Twin peaks, Sliders, Charmed, LEXX, Crusade, Friends. Отправка наложкой. Бесплатная доставка курьером по Москве. Самые низкие цены в рунете! Суперкачество!!!