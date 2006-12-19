Новый бизнес певицы Славы

Как мы сообщали ранее, певица Слава до недавнего времени находилась в принудительном отпуске. После гастролей в Санкт-Петербурге Слава попала в больницу с диагнозом воспаление легких. Но после недельного пребывания там, она была выпущена домой с четкой рекомендацией - «Не говорить и тем более не петь». Слава очень переживала из-за того, что в связи с болезнью ей пришлось пропустила практически все новогодние съемки на центральных телеканалах, в программе которых она была заявлена. Но всё-таки этот отпуск не прошел для певицы даром. Во-первых, это был настоящий праздник для ее дочки Сашеньки, так как мама все время находилась дома, и ей не нужно было никуда ни ехать, ни бежать, ни лететь. И мама, чтобы порадовать дочку начала создавать для ее кукол необычные праздничные наряды для встречи нового года. Да так втянулась в это дело, что когда решила их посчитать, то их оказалось уже более тридцати штук. И это навело ее на мысль: «А не предложить ли мне свои услуги в качестве дизайнера кукольной одежды какому-нибудь именитому модельеру?». Сейчас Слава ведет переговоры с одним из молодых московских дизайнеров, которые в ближайшее время обещают перерасти в долгосрочное творческое сотрудничество. А второе событие, произошедшее со Славой во время «домашнего ареста» было вообще комичное. Раз уж появилось свободное время, певица и актриса решила заняться освоением просторов Интернета. В одной поисковой системе наткнулась на список радиостанций, вещание которых распространяется и на Интернет. Ткнув пальцем в первую попавшуюся радиостанцию, это оказалось какое-то пуэрториканское радио, в плэй-листе она увидела свою собственную песню, только исполняющуюся каким-то неизвестным ей певцом, да еще и на испанском языке. Восторгу девушки не было предела. Вот так и приходит слава к Славе!