Солистка «Тутси» занялась контрабандой

Леся Ярославская, сама того не подозревая, провезла через таможню аэропорта Домодедово два мобильных по 6 тысяч евро каждый. По возвращении из Дубаи, где артисты Виктора Дробыша – Ultraфиолет, «Челси» и «Тутси» - давали концерт для арабского шейха, у Леси Ярославской возникли проблемы на таможне. Как выяснилось, девушка забыла загранпаспорт в самолете, то есть на территории Арабских Эмиратов, а русский паспорт у нее изъяли русские таможенники до полного выяснения обстоятельств. Загранпаспорт в покинутом Лесей самолете персонал никак не находил. Девушка настаивала на повторном поиске, поскольку без загранпаспорта ей будет невозможно вылететь на гастроли в ближайшее зарубежье. К тому же несовершеннолетняя Сабрина, которая в группе недавно, летает заграницу по доверенности, которая оформлена на Лесю. - Я была точно уверена, что оставила паспорт в самолете, - вспоминает Ярославская, - Просто у меня было пять поклаж, и я в спешке готовилась к встрече с таможенниками. Я настаивала, чтобы самолет еще раз проверили. В итоге, через полтора часа я получила забытый документ. Затем документы сверяли в присутствии эксперта. Слава богу, представительство Дубаи не стали взыскивать с певицы никакого штрафа. За всей этой суетой таможенники не стали досматривать багаж Леси, и, когда певица вернулась домой, муж с тревогой спросил: сколько она заплатила за право провести два самых дорогих в мире мобильных телефона марки Vertu, которые по совместительству являются и ювелирными украшениями? - Арабский шейх Джульман Эль Мантум сделал мне и моему мужу подарок – два мобильных телефона. Почему? Я очень подружилась с его женой, которой привезла из Москвы русские сувениры. Я рассчитывала на нескольких жен, а оказалось, что у шейха только одна, поэтому все подарки достались ей. Шейх сделал ответный жест, но он, конечно, меня одарил щедрее. Лесе очень повезло, что таможня не обратила внимание на мобильники, которые певица положила в карман. Иначе бы ей пришлось платить штраф 3000 долларов за не задекларированные ценные вещи. Сама того не подозревая, Леся нарушила закон, но, как говорится, не пойман – не вор.