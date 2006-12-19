Борису Покровскому, оперному «воспитателю» Вишневской, исполнилось 95 лет

Он мечтал о карьере пианиста, а стал великим оперным режиссером. Борис Александрович Покровский по праву можно назвать живой легендой. В тридцать лет он стал режиссером Большого театра, где проработал 40 лет. Из них двадцать лет Покровский был главным режиссером главного театра страны. Он поставил более 200 спектаклей, и многие оперные звезды, в том числе и Галина Вишневская, считают его своим кумиром. -Я не знаю, почему опера оказывает на меня такое потрясающее воздействие! – признался сам Борис Покровский. – Я с детства был влюблен в Большой театр. Наверное, я сумасшедший… Объяснить это я не могу до сих пор… Вагнер или Чайковский могут со мной сделать все, что угодно, все, что они только захотят. Одно я знаю точно: если хотите чувствовать себя молодым долгие годы, ходите чаще в оперу! По-видимому, опера действительно обладает целебным воздействием. 23 января Борису Покровскому исполнится 95 лет. А он до сих пор сохраняет ясный ум и силу мысли. И продолжает активно работать и руководить Московским государственным академическим камерным музыкальным театром. - Вот только вчера проводил первую репетицию с молодыми артистами! – рассказал режиссер. – Ну не те они, что раньше! Не хватает в них «нахалина»! Это я так называю актерское нахальство. Какие-то они все зажатые… Мне нужно, чтобы меня будоражили, чтобы меня заводили – неважно как – глупостью или скандалами, ненавистью или любовью. Торжества, посвященные 95-летию Бориса Покровского и 35-летию Московского камерного театра, продлятся почти две недели. Самым масштабным событием станет театрализованный вечер, на который приедет Галина Вишневская, Мстислав Растропович, Владимир Спиваков, Бэлла Ахмадуллина, Родион Щедрин, Юрий Любимов и многие, многие другие музыкальные звезды.