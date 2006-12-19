Звезду «Такси» приговорили к тюремному заключению

Французский актер Сами Насери (Samy Naceri) приговорен к шести месяцам тюремного заключения за словесное оскорбление офицеров полиции. Как сообщает BBC, конфликт Насери с полицейскими произошел в марте, когда актер был остановлен полицейскими на улице. Актер, известный зрителям по фильмам серии «Такси», не впервые предстал перед судом: ранее Насери обвиняли в хранении наркотиков, вождении автомобиля в нетрезвом состоянии, превышении скорости. На следующей неделе актера ждет еще одно судебное разбирательство: он ударил мужчину в одном из французских ресторанов.