Духи Марии-Антуанетты: 200 лет спустя

На прошлой неделе во французском Château de Versailles в продаже появилась уникальная новинка: духи королевы Марии-Антуанетты, казненной в 1793 году. Чтобы воссоздать старинную рецептуру аромата, к работе подключилась целая команда историков и парфюмеров. Руководитель группы Франсис Куркджан (Francis Kurkdjian) использовал технологии 18 века, описанные в материалах того времени. В результате получилась удивительная комбинация из нот ириса, розы, жасмина и цветков апельсинового дерева, с нежными мотивами кедра, сандалового дерева, мускуса и серой амбры. «Главной моей проблемой было отсутствие исторического документа, в котором бы четко говорилось: «Это рецепт духов Марии-Антуанетты, - поясняет господин Куркджан. - К тому же, в то время не могло быть какого-то одного парфюма: аромат не возможно было сохранить с помощью консервантов, поэтому под одними и теми же духами могли подразумеваться несколько разные составы». Парфюмеры после долгой и кропотливой работы над документацией смогли восстановить предпочтения королевы: в ее записках четко отражено, какие запахи ей нравились. «Мы выяснили, что она любила запах розы и легкие цветочные ароматы: она никогда не носила слишком тяжелые и сильные по своей энергетике духи», - рассказывает Куркджан. Духи «MA, Sillage de la Reine» выпущены в количестве 1000 экземпляров: ограниченная серия будет продаваться по цене 350 евро за флакон 25 ml. На полученные от продажи деньги Версальский Замок приобретет чемодан Марии-Антуанетты, считающийся национальным сокровищем. «Этот парфюмерный проект не имеет маркетинговых целей, скорее, это научно-исторический акт, призванный вернуть в замок ценный экспонат», - заявили представители Château de Versailles.