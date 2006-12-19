Орейро сольется с Гоманом в аргентинском танго

Участник проекта «Танцы со звездами-2» сыграет в новом клипе уругвайской актрисы и певицы ее любовника На днях Наталия Орейро сделала заманчивое предложение «народному артисту» Гоману. Актриса пригласила певца сыграть роль ее любовника в своем новом клипе. По словам латиноамериканки, драматическая история любви, рабочее название которой звучит El amor apasionado («Страстная любовь»), немыслима без «рокового блондина с нахальными голубыми глазами». Якобы она заприметила симпатичного русского парня, посмотрев во время очередного рабочего визита в Москву программу телеканала «Россия» «Танцы со звездами-2». «Я так и вижу картинку. Он - яркий блондин, я - жгучая брюнетка. Он - в черном костюме. Я - в белоснежном открытом платье. Даже была мысль снять черно-белый ролик, но мы решили не ограничивать себя цветом», - заявила Наталия. Сюжет клипа не разглашается. Известно одно: Наталия и Алексей станцуют аргентинское танго. Съемки пройдут в Москве в январе. А в телеэфире клип появится весной. - Я сначала не поверил, когда мне сообщили, что Наташа выбрала меня, - признался «Комсомолке» Алексей Гоман. - Потом я вспомнил, что в прошлом году мы с Орейро пересекались на съемках новогоднего «Огонька». Мы тогда не были представлены друг другу. Надеюсь, что она не разочаруется, когда мы с ней встретимся тет-а-тет.