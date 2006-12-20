Дресс-Код: библия для успешных мужчин

Неоспоримый тезис «встречают по одежке, провожают по уму» в век высоких технологий и безумных скоростей приобретает иной смысл. В настоящее время залогом успеха делового человека, несомненно, становиться его манера одеваться, и поэтому первое впечатление от общения и от того, что на Вас надето, становиться очень важным фактором. Никто не воспримет должным образом человека в помятом галстуке и нечищеных ботинках и уж тем более не отнесется серьезно к бизнесмену в пестром пиджаке и обуви на высокой платформе. Разобраться и выяснить, каким должен быть костюм для переговоров и какая сорочка подходить к зеленым запонкам, вам поможет оригинальный эпистолярный шедевр от двух авторитетных в вопросе стиля людей. Ким и Джефф написали более 25 книг - путеводителей по современной жизни под названием «Фирменный Стиль». Они не понаслышке знают о том, как произвести правильное впечатление и расположить к своей персоне собеседника. Наиболее важные сведения и факты они собрали в своей книге-подсказке по классическому дресс-коду, предназначенной для людей которые делают успешный бизнес. «Дресс-Код подарит Вам уверенность в собственных силах, совершенно необходимую в умении одеваться. Если у Вас пока нет работы, но Вы хотите её получить, или сделать карьеру на своем предприятии, или, может быть, претендуете на должность более престижную, «Дресс-код» - ваш первый шаг на этом пути», - смело заявляют авторы книги. Действительно, книг рассказывающих, а что не мало важно, и показывающих, как нужно следить за собственным стилем и формировать его, на отечественном книжном рынке не так много. Если быть предельно честным – нет совсем, поэтому FashionTime рекомендует всем мужчинам, обеспокоенным своим внешним видом и старающимся быть на гребне актуальных тенденций, воспользоваться советами Ким Гросс и Джеффа Стоуна.