Аврора разделась для Playboy

Телезвезда канала «МузТВ» Аврора второй раз снялась для журнала Playboy. Напомним, первая обложка и фото-сессия Авроры вышли в Playboy еще 8 лет назад. Единственным условием нынешней съемки, поставленным ведущей, был… мотоцикл. «Это ведь не просто средство передвижения, он одним своим видом вызывает восхищение. Это рок-н-ролл, сексуальность, - в общем, фетиш», - говорит ведущая «МузТВ». Playboy не отказал Авроре – мотоцикла было целых два. Результат откровенной съемки можно будет увидеть в январском номере журнала.