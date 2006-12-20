Примадонна устроила разнос съемочной группе «Голубого огонька»

Главные героини традиционного «Огонька» на канале «Россия» – Алла Пугачева и София Ротару – стали жертвами запутанного расписания съемок и прочих накладок. Алла Борисовна прилично задержала съемки шоу, потому как сама призналась руководителям проекта по телефону, что потеряла паспорт и, пока не найдет его, на площадку не явится. Члены съемочной группы всерьез обеспокоились, но примадонна заверила, что удостоверение личности находится в ее роскошной квартире, но найти его она не может. Пугачева Хоть и с опозданием, но примадонна все же прибыла на съемки. Для съемочной группы «Голубого огонька» участие Пугачевой – всегда потрясение. Эти съемки не стали исключением. Примадонна, которой «огонек» выделил роль конферансье программы, не сдавала своих позиций и вела себя на «Мосфильме» как хозяйка праздника. Специально для того чтобы Алле Борисовне не докучала массовка, сцены с ее участием снимали в пустом помещении и саму площадку перенесли поближе к выходу. Сняв всего два дубля, Пугачева по-дружески заявила режиссеру: – Все, я поехала, переснимать больше не будем, можете считать меня кем угодно... Ротару Гораздо сговорчивее и спокойнее отнеслась к рабочему процессу София Ротару. Приехав на съемки ровно в назначенное время, София Михайловна была вынуждена в течение часа просидеть в гримерке из-за неподготовленной сцены и общей задержки графика. Срывая свое раздражение на помогающей ей в работе невестке Светлане, певица безрезультатно пыталась ускорить процесс и в конце концов вышла на сцену с натянутой улыбкой. – Мне искренне жаль, что так получилось, и Ротару потеряла много времени зря. Когда Соня в хорошем настроении, из нее «можно выжать» гораздо лучшую работу, – поделился режиссер «Голубого огонька» Игорь Морозов. – Ведь закулисные неприятности артиста всегда видны на сцене... Еще больше певица разнервничалась, когда от софитов у нее потек грим, и стилистам пришлось 10 минут поправлять макияж, задерживая съемку. После того как два номера Софии Ротару были наконец отсняты, родственница артистки поделилась ее планами на новогодние праздники. Как только завершатся все предпраздничные съемки, семейство Ротару в полном составе отправится на неделю в Ялту – певица предпочла не работать в прибыльную новогоднюю ночь.