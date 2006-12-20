Бекхэм станет невестой

Дружба между семьями Тома Круза и Дэвида Бекхэма скоро перетечет и в творческое сотрудничество. Стало известно, что звезда фильма «Миссия невыполнима» планирует снять новый фильм, в основу которого ляжет сайентология, и жена футболиста Виктория Бекхэм получит в нем роль невесты неземного существа. Певица и обладательница самых некрасивых ног (согласно опросу общественного мнения) предстанет в образе возлюбленной некоего Тетана, который, согласно учению сайентологической церкви, является бессмертным духом, обитающим в каждом человеке. Картину 44-летний Том снимать будет на собственные деньги, так как все студии отказались принимать участие в этом сомнительном проекте.