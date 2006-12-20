Новая грудь Орбакайте — просто загляденье

Кристина Орбакайте, подкорректировав у хирурга нос, решилась еще на одну операцию – по увеличению груди. В спорткомплекс «Олимпийский» на «Песню года» певица приехала вместе со своим гражданским мужем Михаилом Земцовым. Орбакайте выглядела великолепно, и все отметили, что ее грудь заметно увеличилась. В тусовке поговаривают, что путем хирургического вмешательства артистка увеличила размер груди с первого до третьего. Напомним, Кристина никогда не была сторонницей пластических операций, но несколько лет назад все же сделала ринопластику носа. После этого она стала просто красавицей, но вот увеличить грудь звезда все никак не решалась. Операцию, по всей видимости, делал давний друг семьи Аллы Пугачевой, известный питерский хирург Артур Рыбакин, сообщает «NEWS.rin.ru».