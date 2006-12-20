Таня Буланова беременна?

Певица не подтверждает, но и не опровергает появившиеся в тусовке слухи. Основания к разговорам о беременности дала сама певица. Она стала носить широкие платья, какие надевают женщины, чтобы скрыть намечающийся животик. Разговоры про беременность возникают не впервые. Но на этот раз Татьяна не смогла опровергнуть слухи, косвенно подтвердив их. На наш вопрос, заданный позавчера, она растерянно ответила: - Я только что прилетела (Буланова с мужем, футболистом «Зенита» Владиславом Радимовым, отдыхали в Эмиратах. - Прим. ред.) и завтра вечером опять уезжаю. И мне не хочется ничего комментировать. До поры до времени пусть этот вопрос будет закрытым...