Собачья жизнь Бритни Спирс

Похоже, Бритни Спирс понадобится намного больше времени, чтобы вернуть себе любовь публики. 25-летняя поп-принцесса начинает набирать килограммы, не понимая, что ее беспробудные пьянки и дефиле без нижнего белья и так отвратили от нее кучу поклонников. А недавно по ее репутации снова нанесли удар: известные голливудские журналы о домашних животных назвали певицу худшей владелицей собак 2006-го года. Но Бритни продолжает веселиться. На днях пьяную поп-принцессу с трудом сняли со сцены ночного клуба, куда она, наполовину раздетая, забралась, вклинившись между выступлениями стриптизерш.