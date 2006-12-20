МanSound представляют клип «Щедрик»

Киевский вокальный секстет МanSound презентовал клип на песню «Щедрик», который станет первым профессиональным клипом в жанре a cappella, появившимся в украинском телеэфире. Старт видео в эфире телеканалов ожидается в канун католического Рождества. Несмотря на зимнюю тематику, клип получился очень теплым и весенним. Музыканты объясняют такое «несоответствие» очень просто: дело в том, что песня изначально появилась в те времена, когда наши предки отмечали Новый год не зимой, как сейчас, а с приходом весны и пробуждением природы. «Из песни слов не выкинешь - «Щедрівочка, прилетіла ластівочка», - аргументируют МanSound. Съемки клипа проходили в июле этого года в Софиевском парке Умани. Интересно, что с инициативой снять видео на эту песню к МanSound обратилась некая девушка Катя. Она приобщила к съемкам команду клипмейкера Кати Царик, выступила в роли режиссера на съемочной площадке, а на следующий день загадочно исчезла, оставив неразрешенными некоторые финансовые вопросы. В итоге заканчивать монтаж видеоряда к «Щедрику» пришлось самой Царик. Выход клипа группа приурочен к выпуску переиздания альбома рождественских песен группы «Joy to the World» (2005). В обновленная версия пластинки дополнена этим видео. В дальнейших планах МanSound - работа над новым альбомом и новой концертной программой, которые музыканты собираются представить своим поклонникам уже в следующем году.