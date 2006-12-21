В музее V&A откроется выставка Кайли Миноуг

В феврале следующего года в лондонском музее Виктории и Альберта (Victoria&Albert Museum) откроется выставка, посвященная певице и иконе стиля Кайли Миноуг. Экспозиция осветит все грани яркого образа мегапопулярной звезды: в музее будут представлены ее потрясающие сценические костюмы, аксессуары, фотографии, музыкальные записи и видеоролики. Выставка поможет поклонникам певицы взглянуть на все ее творчество с самых истоков, проследить, как изменялся ее образ и увидеть закулисье ее звездной жизни. Всего на экспозиции будет представлено 250 предметов, среди которых – 45 костюмов. Первые из них Кайли надевала, играя в популярном сериале «Соседи», с которого и началось ее восхождение к славе. Но большая часть сценических нарядов – уже вполне узнаваемы, например, экстравагантные шляпы от Стивена Джонса и знаменитые леггинсы из золотой парчи, в которых певица блистала в клипе на песню Spinning Around (2000). Для музея V&A выставка подобного формата – настоящий риск. Ведь несмотря на популярность и признание, Кайли Миноуг – яркая представительница современного гламура, а ее творчество далеко от высокого искусства. «Разумеется, классические экспозиции по-прежнему остаются для нас на приоритетной позиции. Но мы абсолютно уверены, выставка гардероба поп-звезды окажется невероятно интересной и занимательной», - заявили представители музея.