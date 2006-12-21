Кейт Мосс не справляется с работой

Талант и профессионализм Кейт Мосс в качестве модели неоспорим: она востребована и уважаема модной элитой, несмотря даже на самые нелицеприятные подробности своей личной жизни. Однако даже самая талантливая модель далеко не всегда способна с равным успехом реализовывать другие модные проекты. Тем не менее, несколько месяцев назад Кейт Мосс была приглашена для дизайна коллекции для знаменитого брэнда Topshop. Более того, данный альянс стал одним из самых обсуждаемых в прессе. Владельцы британской марки были уверены, что Кейт, признанная икона стиля, перенесет свое умение создавать fashion-тренды и на дизайн новой линии. Но недавно выяснилось, что сама Кейт Мосс пригласила себе в помощники свою подругу – Кэйти Ингланд (Katy England). Новая коллекция должна появиться уже в январе следующего года, и супермодель оказалась неспособной реализовать полностью весь проект. Что касается 34-летней Кэти Ингланд, ее опыт и авторитет не вызывают сомнений. В настоящее время она работает креативным директором Дома Alexander McQueen, а также fashion-директором Another Magazine. В модной индустрии имя госпожи Ингланд почитаемо и уважаемо, она известна несколькими крупными проектами, а также тем, что всегда предпочитает оставаться в тени и наслаждаться успехом, минуя лучи славы.