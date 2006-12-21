Александр Панайотов споет с Евой Польной

Александр Панайотов в последнее время вплотную занят работой над своим новым сольным альбомом. Диск обещает получиться по-настоящему оригинальным и качественным. Возможно, в него будет включён дуэт Саши и Евы Польной, солистки коллектива «Гости из Будущего». - Вообще, мне бы очень хотелось записать для нового альбома совместную песню с Евой Польной, - признаётся Александр. - Ева невероятно талантлива и обаятельна. Наше взаимное притяжение появилось после того, как я случайно оказался на концерте Евы в одном из клубов. Ее чувственность настолько меня поразила, что я был и на следующих пяти концертах подряд. Сейчас мы часто общаемся. Думаю, уже совсем скоро я смогу сказать что-то более конкретное насчет нашего возможного сотрудничества. Источник: официальный сайт певца.