Анастасия Волочкова прогнала маму и всех своих родственников с концерта

На днях в столице состоялся творческий вечер Анастасии Волочковой под романтическим названием «Я ни о чем не жалею». Чтобы поаплодировать блестящему танцу своей девочки, из Питера специальным рейсом прилетела ее мама Тамара Владимировна, прихватив с собой друзей и соседей. Мобильный телефон Насти был недоступен, поэтому из аэропорта мама звезды позвонила ее директору и попросила дать 6 контрамарок. «По поводу такого количества никаких распоряжений Анастасии не поступало. Билеты стоят очень дорого и выкуплено только одно место лично для вас», - скупо ответила трубка. Тамара Владимировна обиделась, и вместе с другими питерцами поменяла авиабилеты на ближайший рейс и улетела на берега Невы.