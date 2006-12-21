Тото Кутуньо купил у Валерии бриллиантов на $20.000

Знаменитый Тото Кутуньо недавно зажигал на «Дискотеке 80-х», после которой задержался на несколько дней в столице: гулял по Арбату, совершал покупки, а также заглянул в только что открывшийся ювелирный салон певицы Валерии. Кутуньо подробно рассказывали про драгоценности, а он одобрительно повторял: «Белиссимо!» Больше всего ему приглянулись колумбийские бриллианты и изумруды. Тото долго выбирал и наконец остановился на изысканном гарнитуре - алмазных серьгах и кольце стоимостью в 20 000 долларов. Певец сообщил, что покупает украшения в подарок своей жене к Новому году.