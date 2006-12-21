Фигурная Надежда Бабкина

Наблюдая за тем, как вся страна сходит с ума по фигурному катанию, певица не выдержала и тоже поддалась массовому увлечению. Надежда Георгиевна впервые встала на коньки для съемок в программе «Голубой огонек» на 57-м году жизни. Такой поступок кажется настоящим безумством тем, кто не понаслышке знает, как опасен лед. Как рассказал технический персонал передачи после записи номера, Бабкина примерно исполняла все указания своего новоиспеченного учителя, фигуриста Алексея Урманова, приговаривая, что все-таки никогда не примет участия в настоящих ледовых шоу. - Хотя смешно надеяться, что мне бы предложили подобную авантюру, - сказала артистка.