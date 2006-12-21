Басков раздает баксы

Певец Николай Басков не на шутку расщедрился. Артист решил помочь... оператору программы «Субботний вечер», ведущим которой он является. Певец Николай Басков не на шутку расщедрился. Не зная, кому еще сделать приятное, кроме жены Светланы и близких друзей, артист решил помочь... оператору программы «Субботний вечер», ведущим которой он является. Услышав от знакомых телевизионщиков, что мужчина нуждается в некоторых запчастях для своего автомобиля, Басков лично выкроил время на то, чтобы купить необходимое в автосалоне. Потерявшему дар речи оператору Николай привез вожделенные запчасти прямо на работу. Вся съемочная бригада была шокирована: - Они и не дружили-то никогда, просто вместе работали, - говорят сотрудники программы. - Так что мы даже не знаем, как воспринимать этот аттракцион невиданной щедрости. Но почаще бы так.