Анну Семенович вызывают в милицию

Солистка группы «Блестящие», участница популярного проекта «Звезды на льду» Анна Семенович оказалась замешана в конфликте с сотрудниками Федеральной службы безопасности. Неприятный инцидент произошел у станции метро «Кузнецкий мост», под окнами знаменитого здания на Лубянке. Вчера вечером звезда спешила на концерт и угодила на дороге в большую пробку. Расстроенная Анна велела своему водителю, 38-летнему Владимиру Цапиру, сворачивать под «кирпич» на пешеходную зону. Перепуганные прохожие в ужасе шарахались от набирающего обороты «Порше кайен». Среди пешеходов оказались и двое сотрудников ФСБ, одного из которых джип задел зеркалом заднего вида, пишет «Комсомольская правда». Спустя несколько минут мчащийся внедорожник остановили бдительные сотрудники ГИБДД. А вскоре к машине Семенович подбежали и «обиженные» фээсбэшники. Крепкие парни принялись высказывать водителю свои претензии, и разборка вскоре переросла в потасовку. - Между ними началась драка, - рассказали очевидцы. - Водителю «Порше» разбили нос. А он в ответ несколько раз ударил «соперников» по лицу. Перепуганная Семенович тщетно пыталась угомонить разъяренных мужчин. А после стала судорожно обзванивать всех своих знакомых в МВД и ГУВД. Драчунов с огромным трудом успокоил подоспевший патруль ДПС. Всех участников конфликта за исключением Анны доставили в ближайшее отделение милиции. Певица сообщила, что очень опаздывает, и уехала на концерт в машине своего знакомого, который примчался ей на помощь. Через некоторое время в ОВД стали съезжаться высокие чины из ФСБ и милиции. Поговорив с задержанными, стражи порядка позвонили Анне Семенович и попросили ее приехать после концерта для дачи показаний в милицию.