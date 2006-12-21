Модельный бизнес: революция свершилась!

22 декабря итальянское правительство и Федерация Моды подпишут «этический кодекс» модельного бизнеса: этот беспрецедентный шаг стал результатом инициативы Джованны Меландри, Министра по делам Спорта и Молодежи. Поражает единодушие всех представителей национальной модной индустрии: под документом подпишутся все ведущие Модные Дома, стилисты и организаторы показов. Разумеется, пока речь идет только об Италии, но эта страна по праву считается одним из самых мощных игроков на мировом рынке моды, поэтому данный закон, вне всякого сомнения, станет отправной точкой для глобальных изменений в модельном бизнесе. Итак, что же меняет «этический кодекс»? Во-первых, на подиумы Италии больше не смогут выходить девочки моложе 16 лет. Во-вторых, каждая модель должна пройти медицинский осмотр и предоставить работодателям документ о том, что ее Индекс Массы Тела (ИМТ) – не менее 18. В противном случае как начинающим, так и опытным манекенщицам придется поставить крест на своей карьере. И, наконец, важный пункт, касающийся, прежде всего, модельеров. Отныне все итальянские дизайнеры будут обязаны включать в свои коллекции (и, следовательно, в ассортимент магазинов) одежду 42-44 размера, ведь, согласно последним исследованиям, 60% женщин страны носят вещи от 40 размера и выше. Цель «этического кодекса», по мнению госпожи Меландри, «не только вернуть в моду здоровую и полноценную красоту, но и возродить некие стандарты «средиземноморской красоты». Министр была бы вовсе не против, если бы по подиумам «вновь начали дефилировать роскошные женщины «а-ля София Лорен», хотя она прекрасно осознает, что пока это невозможно. Новые правила в итальянском модельном бизнесе вступают в силу уже в этом году и начнут активно применяться во время ближайших модных мероприятий – Недели prêt-à-porter в Риме (27-30 января 2007 года) и Недели Высокой Моды в Милане (17-25 января). Словом, у моделей есть отличный шанс воспользоваться рождественскими каникулами, чтобы набрать вес, необходимый для сохранения своего места на подиумах.