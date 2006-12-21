Карл Лагерфельд сегодня считается одним из самых высокооплачиваемых дизайнеров мира. Во многом своему успеху он обязан собственной уникальной способности совмещать несколько дел, причем речь идет не только о крупных проектах: мэтр и в повседневной жизни может, например, одновременно читать, разговаривать и слушать. Возможно, именно поэтому, несмотря на создание блестящих коллекций для Chanel, Fendi и его собственного брэнда Lagerfeld Collection, кутюрье находит время для реализации новых идей. Недавно стало известно, что Карл Лагерфельд запускает новый лейбл одежды из денима, в которую войдут женская и мужская линии. Над названием мэтр долго думать не стал: его новая марка будет называться K Karl Lagerfeld. «Просто я устал от сложных названий», - пояснил дизайнер. Новая коллекция Лагерфельда «осень-зима 07/08» ориентирована на широкие массы: дизайнер будет продавать одежду своей марки по вполне демократичным ценам. Футболки будут стоить около 70 евро, джинсы всевозможного кроя – от 120 до 220 евро. Запуск нового брэнда немецкого fashion-гуру состоится в январе на популярном барселонском шоу Bread & Butter.