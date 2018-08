Сергей Лазарев выпускает в Англии полноценный альбом

Сергей Лазарев в новогоднюю ночь изменит своей традиции отмечать праздник дома с родителями. Как рассказал певец, на этот раз у членов семьи не получится собраться вместе, поэтому он принял предложение выступить в клубах. - Год был рабочим, и надо закончить его по-рабочему. А семейное торжество перенесем на 1 января. По словам Сергея, он не будет гнаться за количеством концертов и устанавливать рекорды: - Цели срубить побольше бабла не ставится, спою в пределах разумного. В конце января Лазарев собирается взять отпуск и отдохнуть в теплых странах – где именно, он пока не решил. В феврале певец отправится в Лондон, где вместе с музыкальным продюсером Брайаном Ролингом завершит запись своего второго альбома. Пластинку Лазарев собирается выпустить к своему дню рождению (1 апреля) на лейбле «Стиль Рекордс». Большинство песен по традиции будет исполнено по-английски – на русском прозвучит композиция «Вспоминай» (англоязычный вариант называется «Everytime»), на которую уже снят видеоклип. Ближе к релизу диска на телеэкраны также выйдет ролик «Shattered Dreams», снятый в Канаде. Кроме того, Сергей Лазарев продолжает попытки покорить западный рынок, сообщает Intermedia. После того как сингл «Fake», предназначенный для британских клубов, дошел до 14-го места в клубном чарте Music Week, Сергей собирается выпустить его в Англии в коммерческую продажу. К заглавному треку и нескольким ремиксам на него будут добавлены несколько новых песен, в том числе «Shattered Dreams». Если макси-сингл будет иметь успех, придет пора задуматься о выпуске полноценного альбома. В его основу войдет диск «Don’t Be Fake», выпущенный в России в конце прошлого года. По словам г-на Лазарева, для зарубежного рынка трек-лист «Don’t Be Fake» будет немного видоизменен: «Я доволен этим альбомом и не могу сказать, что он такой дебютный-дебютный. Если какие-то вещи из альбома исчезнут, то только потому, что они могут «не пойти» на британском рынке. Так, песня «Just Because You Walk Away» стала русскоязычным хитом «Даже если ты уйдешь»: для нашего зрителя она подошла идеально, а в Англии ее вряд ли воспримут».