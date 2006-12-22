Прайс-лист на Новый год 2007 у рок-звезд вырос

Приз за самый оригинальный способ торговаться заслужила, несомненно, группа “Звери”. Они спрашивают не просто, что за мероприятие пройдет в новогодний период заработков, а интересуются прежде всего названием компании. На вопрос: “Какое это имеет значение?” — парни отвечают: “Это имеет огромное значение, потому что мы назначаем гонорар в зависимости от того, насколько та или иная компания ограбила наш многострадальный народ. Чем больше ограбила, тем больше наш гонорар...” Так или иначе, но средняя цена на “Зверей” после всех торгов — 40 тысяч евро. Критерии, по которым “Звери” определяют степень “грабежа трудового народа”, при этом неизвестны. Да и фразы про “трудовой народ” из уст людей, объявляющих по 40 тысяч евро за 40 минут работы (т.е. по “штуке” за минуту), слышать все-таки немного странно, считает "МК". И еще интересно, что бы они сказали, если вдруг позовут в Кремль, где в последние годы иные комбинаторы резво награбили награбленное у того же “трудового народа”?.. Не отстают и другие наши рокеры. “Ночные Снайперы”, “Братья Грим” берут по пятнашке. Uma2rman — лидер продаж — идет минимум по 25 тысяч и уже целиком продала некоторые предновогодние дни так, что вынуждена даже отказывать нерасторопным заказчикам. Есть еще Мара, несостоявшаяся наследница Земфиры. Она просила 10, но по 10 не пошло, поэтому трудится пока по заниженному тарифу в 6 тысяч у.е., что тоже неплохо для сугубой рокерши.