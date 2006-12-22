Глюк’Ozа купила квартирку за 1млн $, около Земфиры и Киркорова

В Сочи по адресу: переулок Пушкинский, д. 5, есть так называемый звездный дом. Купили квартиры в нем известные артисты и певцы. - Однажды Киркоров махал рукой прохожим с седьмого этажа, - рассказывают местные таксисты. - Лещенко и Винокура видим часто, бывали Земфира, Юдашкин... В ноябре мы писали о том, что Иосиф Кобзон решил сдавать здесь свою квартиру - два мансардных этажа общей площадью 500 «квадратов», стоимость которой доходит до полутора миллионов долларов. Апартаменты Кобзона можно снять за 12 с небольшим тысяч рубликов в сутки. У Иосифа Давыдовича здесь на каждом этаже ванная с джакузи, пять спален, каминный и тренажерный залы, две гостиные и три рабочих кабинета. Сейчас в звездном доме каждое лето обитают семейства Орбакайте, Винокуров, Лещенко, Масляковых, Кобзонов. Наездами бывают Галкин, Земфира, Игорь Николаев, Юдашкин, Киркоров. А в следующий курортный сезон к ним прибавится Глюк’Ozа. Как стало известно "КП", Иосиф Давыдович дал «добро» на ее вселение - Кобзон здесь избран главным, и без его разрешения в Пушкинском переулке, д. 5, новых людей не селят. Певица прикупила небольшую по местным меркам квартирку - около ста шестидесяти «квадратов». Цена ее - чуть меньше миллиона долларов (стоимость метра площади здесь колеблется от пяти до восьми тысяч долларов). На апартаменты покруче Глюк’Ozа, как говорят, и не претендовала. Лишь бы море было рядом - будущего ребенка водить воздухом свежим дышать. Пока квартира Глюк’Ozы представляет собой одну большую комнату - в ней нет даже перегородок, только точки подключения к канализации. Сколько в ней будет комнат и каких, решит сама хозяйка. Кстати, соседи в этом доме друг друга почти не видят. У всех отдельные входы, лифт поднимает только до личной квартиры. Возле ворот дома постоянно присутствуют несколько охранников с рациями, внутрь пропускают только по специальным пропускам. Солист «Ласкового мая» во время своих наездов в Сочи живет в настоящей сельской глуши. В здешнем поселке Барановка, на улице Пластунская, у него есть дом, который певцу подарил Андрей Разин. Сейчас стоимость этого вытянутого строения без всяких архитектурных изысков доходит до 50 000 долларов. Использует его Юра чаще всего как дачу. Причем запросто пускает потусоваться сюда своих друзей. По словам соседей, веселые компании здесь появляются довольно часто. Правда, окружающим не докучают, ведут себя прилично. На даче Шатунова, как и во всем поселке, частенько бывают проблемы со светом, нет газа, дом отапливается дровами, да и с водой перебои - вся романтика деревенской жизни... Зато свой огород, на котором работают наемные люди, чтобы летом хозяину и его гостям были к столу овощи-фрукты. А рядом - лес, речка. Красота! Правда, после рождения сына на свою сочинскую дачу Шатунов не приезжал ни разу. Зато буквально на днях сюда вселились родственники его жены. Самого Юру здесь ждут только к лету.