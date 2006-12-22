Горе в семье Розенбаума

Вчера в Санкт-Петербурге скончалась теща известного барда Эра Георгиевна Савшинская. Последние несколько месяцев Эра Георгиевна очень плохо себя чувствовала. За больной матерью, которая уже практически не вставала с постели, ухаживала супруга Розенбаума Елена. По словам соседей, Эру Георгиевну мучили сильные боли в области желудка. У 79-летней женщины, возможно, был рак. Александр Яковлевич не раз подчеркивал свое глубокое уважение к своей теще. - Моя теща очень любит свою дочь. Ее дочери хорошо, потому что она очень уважает зятя. У нас скандалов нет. Года два мы жили в одной квартире, а потом на одной лестничной площадке. Это не мешало мне заходить к ней, а ей - к нам, когда мы в этом нуждались. В общем, она не вмешивалась в мою жизнь, и это очень мудро. Узнав о смерти Эры Георгиевны, Александр Розенбаум отменил все дела в Москве и срочно вылетел в Санкт-Петербург, чтобы проститься с дорогим ему человеком, пишет газета «Твой день».