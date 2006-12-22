Билана спасли врачи «скорой»

Предновогодний марафон Димы Билана - участие в многочисленных съемках и концертах - серьезно подорвал его здоровье. Известный певец старался держаться и не раскисать до последнего, но после съемок в новогоднем шоу Максима Галкина Билан слег с высокой температурой и ему пришлось вызвать «скорую помощь». Герой «Евровидения», как и многие, в насыщенные декабрьские дни жаловался на неважное самочувствие. Но за годы работы в шоу-бизнесе он научился справляться с недомоганием и старался не обращать на это внимания. Так было и в этот раз. В «Останкино» на съемки новогоднего шоу Максима Галкина Дима приехал в «расклеенном» состоянии, пишет газета «Твой день». Он рассчитывал, что номер с его участием быстро отснимут, и он отправится домой отсыпаться. Но рабочий процесс, как обычно, затянулся до раннего утра. До окончания съемок было еще далеко, когда Дима почувствовал, что его начало здорово знобить и заболело горло. - У меня было такое состояние, что не позавидуешь, - признался певец. - И я понял, что наутро мне станет еще хуже. Тем не менее, Билан стоически перенес многочасовые съемки, не показывая даже вида, что его что-то беспокоит. Проснувшись днем и поняв, что ему едва хватает сил, чтобы подняться с постели, Дима решил сам вызвать «скорую». Врачи были на пороге квартиры известного певца через несколько минут. Первым делом они измерили ему температуру (у Билана дома не оказалось градусника), она была очень высокой - около 40. Доктор сделал ему несколько уколов - обезболивающий и жаропонижающий - и прописал кучу всяческих лекарств. Певцу стало легче, но ненамного: охрипшее горло продолжало болеть, а раздирающий кашель не прекращался. Поэтому вчера Билан был вынужден отменить съемки в программе Андрея Малахова «Пусть говорят». Врачи строго-настрого запретили ему покидать стены своей квартиры в течение хотя бы нескольких дней. Иначе он может заработать серьезное осложнение. Мы позвонили Диме, чтобы выяснить, как он себя чувствует. - Спасибо, уже лучше, - почти шепотом признался певец. - Но все равно я чувствую облегчение, только когда выпью лекарства. Да уж, скажу честно, таких проблем со здоровьем у меня давно не было.