Маша Ефросинина занялась непосильным трудом (фото)

Машу Ефросинину уговорили на необычный эксперимент: увезли за десятки километров от Киева, нарядили Снегурочкой и заставили… раскрашивать елочные игрушки. - Мы хотели, чтобы предновогодний выпуск программы «Картата потата» был необычным, - оправдывалась за такую эксплуатацию чужого труда телеведущая Даша Малахова. – Поэтому придумали такой сценарий: я прихожу на кухню и застаю там известных телевизионщиков, которые готовят вместо меня. Тогда я решаю прогуляться по улицам Киева, и обнаруживаю, что чудеса продолжаются! Так, к примеру, встречаю Машу, перевоплотившуюся в трудолюбивую внучку Деда Мороза. Снегурочка из Маши получилась действительно очень хозяйственная. Едва телеведущая попала в цех фабрики елочных игрушек, тут же заняла рабочее место и принялась колдовать над хрупким стеклянным шаром с длинным «хвостиком». -При раскрашивании удобнее всего держать елочное украшение именно за этот хвостик, - инструктировали ее работницы фабрики. – Потом он отламывается, а в отверстие вставляется привычная всем петелька. Надо сказать, на раскрашивание шарика Маша убила уйму времени. Потом решила поинтересоваться производственной нормой работниц фабрики: «Сколько?! От 50 до 100 в день! Да вы просто стахановки!» Не-е-е, лучше пусть Маша вернется в телевизор.