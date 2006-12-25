Марина Девятова – главная Снегурочка страны

Практически каждый Новый Год Марина Девятова выступает в роли Снегурочки на различных концертах и мероприятиях. Для певицы это уже стало традицией, поскольку публика привыкла видеть эту сказочную героиню именно в лице Марины. - В прошлом году я была главной Снегурочкой страны, - вспоминает Марина. – Встречала нашего исконно русского Деда Мороза, который приезжал из Великого Устюга. Всё происходило торжественно, на Красной Площади. Там же и с Юрием Лужковым общались, вместе поздравляли с праздником всю нашу огромную родину. В этом году Марина опять получила приглашение поучаствовать в концерте в образе Снегурочки. На этот раз она поздравит российских железнодорожников. Правда, певица пока не знает, кто станет её Дедом Морозом.