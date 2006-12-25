У Клары украли доллары

В «Детском мире» у Клары Новиковой украли сумочку и 3000 долларов. Выбирая подарок внучке, Клара Борисовна не заметила, как у нее исчезла сумочка, в которой были все документы, сотовый телефон, личные вещи и $3000 в бумажном конвертике. В панике артистка стала вспоминать лица людей, находившихся рядом с ней в момент кражи, и даже не заметила, что вор еще до приезда милиции успел подкинуть ей сумку обратно, забрав только деньги. Сославшись на то, что опаздывает на концерт, Новикова отказалась писать заявление о краже, ограничившись лишь запиской о том, что претензий не имеет.