Королева и Николаев встретились на кладбище

В минувшую субботу бывшие супруги Игорь Николаев и Наташа Королева встретились на похоронах давнего знакомого и близкого друга конферансье Александра Рузова. Первым на Ваганьковское кладбище, где проходило прощание с конферансье, приехал Николаев. Музыкант вышел из своего «Мерседеса» с огромным букетом красных роз и направился в церковь на отпевание. Следом появилась и Наташа. Скромно одетая, почти без макияжа, она с трудом сдерживала слезы, пишет «Комсомольская правда». Пока священник отпевал усопшего, Королева отправила своего водителя купить самый дорогой венок (он стоил 4090 рублей), какой только был в бюро ритуальных услуг. По просьбе Наташи ленточку на венке подписали словами: «Мужичку с гармошкой. От Татоши». Во время прощания «дельфин и русалка» держались друг с другом холодно и отчужденно. Из церкви по окончании службы Наташа вышла одной из первых. Стараясь не замечать Николаева, быстро прошла в начало процессии. Музыкант же оказался едва ли не позади всех. После того, как гроб с телом Александра Рузова опустили в могилу (конферансье похоронили рядом с его родителями), Игорь Николаев попытался было завязать разговор с бывшей женой. Но Наташа лишь холодно бросила в ответ несколько фраз и повернулась к родным покойного. Как только печальная церемония закончилась, Королева попросила водителя подогнать машину как можно ближе к месту захоронения и быстро уехала с кладбища.