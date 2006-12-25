Стас Пьеха разорился из-за подарков друзьям

«Я тебе подарю!» Так называется новая песня Стаса Пьехи, которая звучит сейчас в эфире всех радиостанций. - По сути, после песни «Одна звезда», это мой второй серьезный хит, - говорит Стас, - Это подарок всем моим поклонникам. Вообще-то на Новый Год артист любит дарить практичные подарки, вроде стильных сумок или модной одежды. Но в этот раз Пьеха изменил себе, накупив родным и друзьям мелочи для интерьера и елочные игрушки, вроде керамического ангела, которого Стас окрестил «летающей теткой». Его он приобрел для любимой в бутике PODIUM HOME INTERIORS. Там же он купил венецианскую маску – для себя, куклу Арлекин – для сестры, кресло – крестнику, сервиз - домой, а плед – бабушке, которую он, впрочем, называет не иначе, как Эдита. Кстати, это еще не все! Стас Пьеха перепел новогодний сингл «Снова с Новым Годом», известный в исполнении Фрэнка Синатры как «Let it snow!» . По его словам эта мелодия может дать настроение на целый год