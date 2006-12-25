Расторгуев сжалился над Зарой

Президент Путин был одним из первых, кто первым услышал новую песню Зары «Замела зима», дебют которой состоялся в Кремле в минувшую среду. - Это не первое мое выступление в Кремле, - рассказывает Зара, - Но я все равно очень волновалась, потому что всегда мечтала давать концерты такого уровня. Впрочем, у артистки действительно был серьезный повод для беспокойства: перед приездом Владимира Путина служба ФСО перекрыла доступ в Кремль и эвакуировала неправильно припарковавшийся автомобиль, в котором были музыкальные инструменты ансамбля Зары. Нескольких задержавшихся музыкантов тоже не допустили в Кремль. Выходить на сцену в одиночестве и петь без аккомпанемента не представлялось возможным. Девушка была на грани срыва, и если бы не сочувствие команды Николая Расторгуева, которая вызвалась помочь Заре, дебют песни мог и не состояться. - Я очень благодарна группе «Любе» за то, что музыканты вышли со мной на сцену, быстро сориентировавшись и сыграв мою новую песню, можно сказать, с колес. В итоге, выступление певицы прошло очень успешно. Можно сказать, что премьера песни «Замела зима» состоялась, причем не без поддержки природных сил: по данным метеорологов именно в этот день выпало больше всего снега за весь декабрь. Больше всего певица была рада встрече со своими земляками из Питера – Олегом Погудиным и Александром Розенбаумом, чье творчество Зара ценит очень высоко.