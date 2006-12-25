Собчак пыталась украсть вешалки

Известная светская львица, телеведущая Ксения Собчак, поплатилась за свое новое хобби. В одном из миланских отелей «блондинке в шоколаде» понравилась оригинальная вешалка. Недолго думая, Ксюша положила несколько казенных вешалок в чемодан, пытаясь унести с собой. Но известная светская львица и не подозревала, что ее новое невинное увлечение принесет ей кучу неприятностей. Сотрудники отеля, увидев пропажу дешевых вешалок, закатили настоящий скандал популярной телеведущей и потребовали вернуть взятые Ксенией злополучные вешалки, пишет газета «Твой день». В итоге Собчак ничего не оставалось, как вернуть обратно прихваченное имущество отеля и уехать из Милана, так и не пополнив свою коллекцию. Оказалось, что красивые вешалки – новое увлечение Ксении, и самые достойные экземпляры она готова доставать где угодно. Собчак призналась, что за последние несколько месяцев ее коллекция вешалок пополнилась примерно на 30 пластмассовых, металлических и деревянных плечиков: большинство из них были позаимствованы в европейских гостиницах. Кстати, Ксения до сих пор недоумевает, в чем причина столь странного поведения сотрудников миланской гостиницы. Ведь до этого у телеведущей и светской львицы, которая побывала за свою жизнь в разных странах и гостиницах, никогда не возникали подобные неприятности из-за каких-то дешевых вешалок.