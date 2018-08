Мила Йовович создала коллекцию для Mango (ФОТО)

В минувшем сезоне всемирно известный брэнд Mango рекламировала кинозвезда, модель и дизайнер Мила Йовович. Но было бы даже странно, если бы сотрудничество этой талантливой женщины с испанской маркой ограничилось лишь банальным рекламным контрактом. Недавно стало известно, что Йовович создаст мини-коллекцию для Mango. Как известно, звезда добилась немалых успехов в роли дизайнера: ее марка Jovovich-Hawk пользуется завидной популярностью. Поэтому предложение о создании эксклюзивной линии напрашивалось само собой. Ограниченную коллекцию «весна-лето 2007» Мила создавала также со своей подругой коллегой по дизайнерской работе – Кармен Хоук. В звездную линию вошли десять платьев, которые дизайнерский дуэт планирует предложить «активным и космополитичным женщинам, которые умеют сочетать женственность и постоянный динамизм». Романтические платья соседствуют в коллекции Jovovich-Hawk for MNG c моделями в стиле шестидесятых. Эклектика линии проявляется и в удивительном сочетании тканей – вискозы, шелкового жоржета, хлопка и тафты. Разумеется, представлять результат совместного творчества будет сама Мила Йовович, продлившая контракт с Mango еще на один сезон. Коллекция Jovovich-Hawk for MNG поступит в продаже в апреле в 948 магазинов марки по всему миру.