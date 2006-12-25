Киркоров теперь не только модник, но и орденоносец

Певец награжден за вклад в реконструкцию Москвы... Один из самых известных в России и на Западе отечественных дизайнеров, Денис Симачев, редко устраивает показы. Последний состоялся на днях на заводе «Арма». На показ любимого дизайнера должен был прийти и олигарх Роман Абрамович. Но в последний момент стало известно, что «начальник Чукотки» срочно улетел в Лондон. Роману Аркадьевичу очень нравятся стиль и дизайн Дениса Симачева, олигарх даже спонсирует русского модельера. Так же без ума от Симачева и супруга Абрамовича, Ирина. В начале этого года специально по ее приглашению Симачев приезжал в Лондон, где устраивал показ для нее и ее друзей. На презентацию новой коллекции Симачева пришел посмотреть и жуткий модник Филипп Киркоров. Певца сразу же взяли в оборот его знакомые блондинки - продюсер Димы Билана Яна Рудковская и Димина девушка Лена Кулецкая. Весь вечер девушки мило беседовали с певцом, Яна Рудковская даже пыталась немного пофлиртовать с Филей. Кстати, на днях правительство Москвы наградило Киркорова орденом «За возрождение России. XXI век» - за вклад в реконструкцию Москвы. Вручение награды прошло в Театре Российской армии, там также присутствовал Валерий Газзаев вместе со своей супругой. Один из самых известных в России и на Западе отечественных дизайнеров, Денис Симачев, редко устраивает показы. Последний состоялся на днях на заводе «Арма». На показ любимого дизайнера должен был прийти и олигарх Роман Абрамович. Но в последний момент стало известно, что «начальник Чукотки» срочно улетел в Лондон. Роману Аркадьевичу очень нравятся стиль и дизайн Дениса Симачева, олигарх даже спонсирует русского модельера. Так же без ума от Симачева и супруга Абрамовича, Ирина. В начале этого года специально по ее приглашению Симачев приезжал в Лондон, где устраивал показ для нее и ее друзей. На презентацию новой коллекции Симачева пришел посмотреть и жуткий модник Филипп Киркоров. Певца сразу же взяли в оборот его знакомые блондинки - продюсер Димы Билана Яна Рудковская и Димина девушка Лена Кулецкая. Весь вечер девушки мило беседовали с певцом, Яна Рудковская даже пыталась немного пофлиртовать с Филей. Кстати, на днях правительство Москвы наградило Киркорова орденом «За возрождение России. XXI век» - за вклад в реконструкцию Москвы. Вручение награды прошло в Театре Российской армии, там также присутствовал Валерий Газзаев вместе со своей супругой.