Россияне назвали Билана музыкантом года

ВЦИОМ обнародовал данные опроса россиян, в котором их просили назвать главных героев уходящего года. Согласно данным социологического исследования, в рейтинге «Музыкант года» певец Дима Билан стал лидером. Таким образом, Билан впервые сместил с лидирующей строчки рейтинга Аллу Пугачеву. «Музыкантом года» Диму назвали 35% респондентов. «Серебряным» призером стал Николай Басков (15%), а третье место заняла Алла Пугачева (9%). Остальные позиции распределились следующим образом: Валерия (5%), Лариса Долина (5%), Филипп Киркоров (4%), Надежда Кадышева (4%), София Ротару (4%), Олег Газманов (3%), Лев Лещенко (3%), Надежда Бабкина (3%), Игорь Крутой (3%), Иосиф Кобзон (3%), Игорь Николаев (2%), Владимир Спиваков (2%), Валерий Леонтьев (2%), Сестры Толмачевы (2%), Кристина Орбакайте (2%), Лолита Милявская (2%) и Валерий Меладзе (2%).