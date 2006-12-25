Канделаки впервые показала опаленные руки

На премьере фильма «Волкодав» перчатки телеведущей, которые в последний месяц стали ее неизменным аксессуаром, предательски сползли. И самым внимательным гостям премьерного показа открылись обожженные пальцы Канделаки. Она может и дальше утверждать, что во время автокатастрофы в Каннах ее не было в машине, но факты говорят сами за себя - все пальцы на руках Тины сильно обожжены. В зрительный зал телеведущая вошла одна из первых, стараясь не попадаться на глаза многочисленным актерам и журналистам. У нее было для этого несколько причин. Во-первых, выглядела Тина, мягко говоря, неважно, а во-вторых, ее сопровождал мужчина по имени Сергей, которого Канделаки очень не хотела афишировать, пишет газета «Твой день».