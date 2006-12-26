В новый год «Ассорти» кардинально сменят имидж

К новому году всегда хочется побаловать себя чем-то особенным. Возможно, кто-то обойдется оригинальной обновкой, но только не солистки группы «Ассорти». К праздникам они решили полностью сменить имидж, и одними обновками здесь дело не обойдется. Бриться наголо пока никто не собрался, но изменения предстоят кардинальные. Новые песни, новые танцы, новые «Ассорти»! Во-первых, девочки порадуют поклонников оригинальными костюмами, в которых блеснут на Голубых огоньках на ТВ. Наряды обещают быть экстравагантными и сексуальными. Черные с золотым костюмы украшены массивными цепями, тоже золотыми. «Носить их тяжеловато, зато выглядит впечатляюще», - признаются солистки. Зрелище действительно завораживающее: хрупкие девичьи тела, едва прикрытые черным атласом и закованные в золотые цепи. Женам будет трудно оторвать своих мужей от телеэкранов в новогоднюю ночь. На этом «Ассорти» не остановятся. Их сценический гардероб пополниться ещё одним комплектом костюмов, презентация которых также состоится в новогоднюю ночь. «Под Новый год все мечты должны сбываться, - рассказывают артистки. - Вот и мы решили исполнить свою заветную мечту и сшить вечерние платья». Причем каждая из артисток разработала свой собственный фасон и выбрала для себя цвет. Объединяющим мотивом будет ткань, из которой сошьют все платья. Скорее всего, шелк или атлас. Кроме того, к Новому Году девушки порадуют зрителей новой песней «Горькая сладость», на которую ставиться танец в стиле «Pussy Сat Dolls». Но все остальное – сюрприз, который зрители увидят в новогоднюю ночь.