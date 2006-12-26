Пэрис Хилтон избили (ФОТО)

В руки американских журналистов попали любовные письма Пэрис Хилтон, адресованные ее бывшему молодому человеку - участнику группы Backstreet Boys Нику Картеру. Как сообщает Federalpost.Ру, девушка написала их в возрасте 12 лет, но вряд ли с тех пор что-то поменялось в ее мироощущении и манере излагать свои мысли. «Ты мой идеал, - пишет юная Хилтон Картеру. - И не беспокойся, я не изгажу наши отношения. Я так счастлива, что нашла тебя, - ты дерьмо, и я люблю тебя до смерти». Сейчас Пэрис снова встречается со своим экс-женихом греком Ниаркосом Ставросом. Правда, в их отношениях, видимо, не все ладно - наследница все время ходит с огромными синяками на ногах.