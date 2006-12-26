Пьяный Топалов бегал со спущенными штанами

Когда Топалов появился в зале аэропорта Храброво, поклонницы звезды испытали легкий шок. - Владик был очень пьяный, - рассказала одна из фанаток. - Когда мы фотографировались, я почувствовала от него сильный запах алкоголя. А когда попросила автограф, он закричал на меня на весь аэропорт. По словам тех же девушек, выходки певца продолжились на улице. Со звезды вдруг начали спадать джинсы, которые, похоже, еле-еле держались. А затем Топалов с силой пнул колесо стоящего рядом автомобиля. Как оказалось, совершенно постороннего. Приготовленный для артиста черный джип «Линкольн» стоял чуть дальше, пишет «Комсомольская правда – Калининград». Через полчаса возле гостиницы в Калининграде Влад появился изрядно помятым. Он лениво вылез из джипа, зевая и потягиваясь. Сфотографировался еще с двумя поклонницами, а когда одна из них попросила автограф, просто отшвырнул фанатку в сторону.