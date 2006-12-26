Любимые искуственные мячики Бекхэма (ОТКРОВЕННЫЕ ФОТО)

Жена Дэвида Бекхэма Виктория сыграет в фильме Тома Круза роль девушки-инопланетянки с ярко выраженной искусственной грудью.Миссис Бекхэм готова к покорению Голливуда. Правда, общественность в этом начинании не на ее стороне. Недавно ноги Виктории, по результатам опроса, признали самыми отвратительными, а искусственную грудь - самой неестественной среди знаменитостей. Долгое время бывшая участница Spice Girls компенсировала маленькую грудь лифчиками, зрительно увеличивающими объем, но вот несколько лет назад Виктория все же решилась на пластическую операцию. Правда, очень долго миссис Бекхэм кричала, что слухи об этом – клевета, пока официальные документы, представленные журналистами одного британского таблоида, не заставили ее перестать отрицать очевидное. Сама Бекхэм вполне осознает, что во многом уступает красавицам на экране. Признание В интервью австралийскому журналу Harper’s Bazaar миссис Бекхэм призналась, что рождение детей и сильное похудание не прошли незамеченными для ее тела. - У меня отвисшая кожа на животе, - поведала Виктория. – Я могу неплохо смотреться в джинсах, но обнаженная я просто ужасна.